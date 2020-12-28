شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: إنفاق 29 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه منذ أن تم كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى في عام 2016 للصندوق بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة، وكان التكليف الرئيسى هو القضاء على العشوائيات غير الآمنة فى ذلك الوقت، كان هناك 357 منطقة عشوائية غير آمنة تشمل 240 ألف وحدة.

وأضاف مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التكلفة التقديرية التى تم وضعها حينه لتطوير تلك المناطق هى 38 مليار جنيه .

وتابع مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم صرف 29 مليار جنيه نهاية 2020 للقضاء على العشوائيات غير الآمنة، بمجموع 296 منطقة بـ 180 ألف وحدة غير المشروعات الجارية ومن بنها مشروع بشائر الخير 5 والخيالة والإنتاج الحربى والرويسات بجنوب سيناء ، ورأس البر في منطقة الصيادين .