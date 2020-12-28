البنك المركزى يمد إعفاء العملاء من مصروفات خدمات التحويلات ورسوم الـATM

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـATM وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإليكترونية مجانا وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

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