شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يدعو لتخصيص 3 أيام للصوم والصلاة من أجل مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور القس أندريه زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية ، لتخصيص ثلاثة أيام تبدأ من غد الثلاثاء للصوم والصلاة من أجل مصر ، مؤكدا فى مقطع فيديو ، أن عام 2020 من الأعوام الصعبة التي اجتزنا فيها تحديات صعبة، ورأينا أن نخصص الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام للصلاة لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة .

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي ، إن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن، نصلي بإيمان لله لكي يتدخل، هذا هو رجاؤنا، أن بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا، أشجع كل الناس، كل بطريقته وكل في بيته، أن نصلي ونرفع أعيننا الى الله، الله يستطيع أن يفعل الأمر المناسب في الوقت المناسب. هذا هو رجاؤنا".

وقررت الكنيسة الإنجيلية، تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة فى جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الاثنين الماضي حتى الجمعة 15 يناير، وكذلك تنظيم عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ومنعت الحضور الشعبي علي أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة .