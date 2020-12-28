شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران عن عودة المصريين العالقين بالسعودية: لا تحريك لأسعار الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن طيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات الجوية المزمع انطلاقها غدا الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية، لعودة المصريين العالقين فقط، ولن تكون الرحلات للذهاب إلى المملكة، قائلا: "الطيارات هتروح فاضية ورغم التكلفة الكبيرة فهى من أجل عودة أبنائنا المصريين".

أضاف زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن الشركة القابضة لمصر للطيران لن تحرك الأسعار في رحلات عودة المصريين العالقين بالدول العربية، وأن معظم المواطنين لديهم التذاكر الخاصة بالعودة إلى مصر، متابعا: "سنحرك طائرات إلى عمان أيضا لعودة المصريين إلى بلادهم".

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك اشتراطات على الركاب المصريين بضرورة حمل تحليل PCR سلبي معهم إلى المطار، ولن يمر عليه 72 ساعة من وقت إجراءه.