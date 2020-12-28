شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: نسبة التصنيع المحلى فى محطة الضبع النووية من 25 لـ 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يسمى مزيج الطاقة، حيث تم وضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، كما تم وضع خطة للاستفادة من الطاقات الأخرى مثل الطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن هناك مشاركة للتصنيع المحلى فى الإنشاءات الخاصة بمحطة الضبعة وهو ما يرفع من جودة التصنيع المحلى لأعلى مستوى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة التصنيع المحلى فى محطة الضبع النووية من 25 إلى 30 % ، موضحا أن هناك كوادر فنية التى تم تدريبها ويتم تدريبها على الجزء الفنى الخاص بالنووى لتوطين هذه الخبرة في مصر، مستطردا: قطعنا شوط كبير وحصلنا على إذن قبول الموقع.