شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تنعى رئيسها الأسبق المستشار جمال اللبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة المستشار جمال الدين جودة اللبان رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده الله برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وقال المستشار يسرى مدنى عضو المركز الاعلامى لقضايا الدولة، أن المستشار الراحل جمال اللبان رئيسا لهيئة قضايا الدولة تم تعينه بالقرار الجمهورى رقم 302لسنة1993 وظل رئيسا لها من عام 1993 حتى 1998 .

كما تم منحه وسام الجمهورية من الطبقة الاولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة.