شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الاثنين، 5 حالات إصابة من فيروس كورونا المستجد، ولم تسجل حالات شفاء أو وفاة.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان صحفي، أنه تم تسجيل 5 حالات اصابة دون تشسجيل حالات شفاء أو وفاة، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 209 حالات.. بينما وصل اجمالى عدد حالات الشفاء إلى 981 حالة.. مع ثبات عدد حالات الوفاة على 60 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة .

وأكد البيان وجود عدد 24 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و175 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .