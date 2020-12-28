بسبب «الغياب».. إحالة 19 طبيبا وموظفا بالوحدات الصحية للتحقيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، بإحالة 15 طبيبا و4 موظفين إلى التحقيق في مستشفى الفشن، والوحدة الصحية بالحيبة والفنت الغربية ومستشفى قروى بسبب الغياب . كان الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف كلف رؤساء المدن بمتابعة المنشات الخدمية داخل المراكز. وقامت لجان التفتيش بالمرور على مستشفى الفشن المركزي واكتشفت غياب 9 من بينهم 5 أطباء، وتم إعداد مذكرة وعرضها على رئيس مجلس المدينة، فيما قامت 3 لجان تفتيشية بالمرور على مستشفى قروى بقرية الفنت، وتبين غياب 4 أطباء، وفي الوحدة الصحية بالحيبة تبين غياب 4 أطباء، وفي الوحدة الصحية بالفنت الغربية تبين غياب 2 أطباء،وتم إعداد مذكرة قانونية وإحالتهم إلى الشؤون القانونية. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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