شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» خلال الأسبوع الأول من يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان انتهاء معظم المحافظات من تحديد الأماكن المخصصة للمواطنين لتلقى اللقاح الصينى، والتجهيزات الخاصة، والتى من المقرر أن تبدأ بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه من المتوقع بداية التطعيم اعتبارًا من الأسبوع الأول فى يناير.

وقالت المصادر إن الوزارة انتهت من الموقع الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه للراغبين فى التسجيل لحجز اللقاح، موضحة أنه سيتم ربط الموقع والخط الساخن لوزارة الصحة وأماكن تلقى جرعات اللقاح، لافتة إلى أن المنشآت الخاصة بتلقى اللقاح فى كل محافظة ستضم منطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل، وغرفة موافقة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، ويحصل المواطن على كارت متابعة صحية وميعاد تلقى الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وأشارت المصادر إلى أنه سيكون هناك غرفة مركزية بوزارة الصحة تتابع عمل المنظومة ستكون مسؤولة عن تحديد الفئات ذات الأولوية لتلقى اللقاح، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوى، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحى.

وأوضحت المصادر أن الدفعات التى ستتسلمها مصر ستمر أولا من خلال معامل هيئة الدواء المصرية، حيث إن اللقاح يخضع لـ ٤ أنواع من التحاليل بعد استلام الشحنات، وسيحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته للفئات المستحقة. إلى ذلك، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تخصيص 3 مقار لتوزيع اللقاح بمدن العريش وبئر العبد والحسنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وأضاف الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الأماكن التى تم تخصيصها على مستوى المحافظة هى المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى بمدينة العريش، والوحدة الصحية فى بئر العبد، والوحدة الصحية فى الحسنة بوسط سيناء. وفى دمياط، قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تخصيص مقرين لتوفير لقاح كورونا، وهما مركز حضرى قسم أول بالشرباصى بمدينة دمياط، ومركز مبارك الطبى بمدينة دمياط الجديدة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإعداد الفرق المكلفة لهذه المهمة.

وفى الأقصر، كشفت مصادر بمديرية الصحة أنه لم يتم حتى الآن تحديد أماكن توزيع لقاحات الفيروس، مشيرة إلى أنه بعد وصوله من المقرر البدء فى منحه لجميع الأطقم الطبية فى مستشفيات المحافظة، وبعدها يتم البدء فى منحه للفئات الأولى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.