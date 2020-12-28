شكرا لقرائتكم خبر عن دير مارمينا العجايبي يعلن وقف الزيارات والمعموديات لأجل غير مسمى لتزايد إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي في الكينج مريوط غرب الاسكندرية، برئاسة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، وقف جميع الزيارات من المصريين والأجانب واستقبال الآباء الكهنة والرهبان وأسرهم وإجراء معموديات الأطفال بالدير.

وذكر الدير في بيان له، ان القرار يسري من غدا الثلاثاء وحتى إشعار آخر بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتزامنا مع دخول الموجة الثانية من الوباء العالمي.

واختتم البيان توجيهاته بعبارة :«على ابن الطاعة تحل البركة».

وقال رئيس الدير الأنبا كيرلسأافا مينا، إن الرهبان يرفعون الصلوات من أجل أن يرفع الله البلاء والوباء عن مصر والعالم.