شكرا لقرائتكم خبر عن «ماضي» تتابع أعمال رصف طريق دسوق /قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستكمال أعمال فرد طبقة الأساس «السن والدمج»، لرصف طريق مدخل عزبة سليمان وهبي، الذي يربط بين طريق دسوق قلين حتى عزبة سليمان، بطول واحد كيلو متر، وذلك ضمن خطه رصف مديرية الطرق، وذلك عقب انتهاء الأعمال التمهيدية ورفع مخلفات التجريف، وذلك استعدادا لوضع طبقة الأساس ( سن) واسفلت بطول واحد كم متر.

يأتي ذلك ضمن الخطه الاستثمارية لهيئة الطرق، بإشراف مدير الطرق المهندس حسن عرجاوي، وبمتابعة نائب رئيس المدينة سند أبوكيلة، ورئيس الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى فتحي يوسف .