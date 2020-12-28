شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس»: عبور أكثر من 17 مليون مركبة علي كوبري النصر العائم منذ افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة قناة السويس، الاثنين، أن متوسط العبور اليومي لكوبري النصر العائم بلغ 12 ألفا و400 سيارة يومياً، لتصل إجمالي المركبات العابرة للكوبري منذ افتتاحه وحتى الآن 17 مليونا و856 ألف مركبة.

وأضافت الهئية أن الكباري العائمة التي أنشأتها هيئة قناة السويس على طول القناة لعبت دوراً محورياً في ربط سيناء بالوادي، وذلك من خلال تسهيل حركة التجارة والانتقال بين ضفتي القناة عبر شرايين جديدة بعد أن كانت المعديات هي الآلية الرئيسية لسنوات طويلة، بما سيساهم في خدمة المشروعات التنموية بمنطقة القناة عبر سلسلة متكاملة من محاور العبور المختلفة.

وتابعت أن في مثل هذا اليوم وتحديداً في 28 ديمسبر عام 2016، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح أحد أهم هذه الكباري العائمة، وهو كوبري النصر العائم بقطاع بورسعيد، والذي يعد أول كوبري عائم من نوعه يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وتم تحديد موقع الكوبري جنوب ميناء بورسعيد بالكيلومتر4.130، ويبلغ الطول الإجمالي للجزء المعدني للكوبري بدون المراسي 424 متر بوزن 2600 طن.

فيما قامت إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة بإصدار تطبيق هاتفي مخصص لكوبري النصر العائم، يوضح وبصورة فورية حالة الكوبري وهل يسمح باستقبال المركبات أم مغلق للظروف الملاحية، وغير ذلك من الرسائل الهامة التي يقدمها التطبيق لنحو 90 ألف مستخدم قاموا بالفعل بتحميل التطبيق على هواتفهم، من بينهم مايزيد عن 55 ألف مستخدم متفاعل بنظام الـ IOS لهواتف الآي فون ونظام الأندرويد تسهيلا على المواطنين، وفي إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة.