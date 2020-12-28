شكرا لقرائتكم خبر عن طالبه بـ «تعليم القليوبية» تفوز بالمركز الأول وتنافس في مسابقة التحدث بالفصحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مسابقة «التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو» بنقابة المعلمين ببنها.

قال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الطالبة أشرقت هاني محمد إبراهيم بمدرسة أمين سامي التابعة لإدارة القناطر الخيرية فازت بالمركز الأول، وتم تصعيدها على مستوى الجمهورية، فيما فاز بالمركز الثاني الطالب خالد محمود عبدالله بمدرسة طوخ الخاصة بإدارة طوخ التعليمية، والمركز الثالث الطالبة روان وحيد سعيد بمدرسة كفر العرب الإعدادية بإدارة بنها التعليمية.

اوضح «الفيومي»، أنه يتم إجراء المسابقة في المرحلتين «الإعدادية والثانوية»، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية يتم اشتراك طلاب الصف الثالث الإعدادي من مدارس «التعليم العام – القوميات – الخاص – الدولي – المكفوفين»، وبالنسبة للمرحلة الثانوية يتم اشتراك طلاب المرحلة الثانوية «الصف الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي» من البنين والبنات «العام – القوميات – الخاص – الدولي – المكفوفين»، كما سيتم إجراء التصفية الثانية على مستوى المديرية للمرحلة الثانوية غدا الثلاثاء، وسيتم تصعيد طالب واحد من كل مرحلة للتصفية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور السيد الفيومي، أن الهدف من المسابقة هو رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع «الاستماع – التحدث- القراءة- الكتابة)»، ورفع مستوي الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، الذي يؤدى إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعانى والتذوق اللغوى والأدبى، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه.