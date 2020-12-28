شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: تحصيل الغرامات من المخالفين لإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الاثنين، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة.

ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي مفصل عن موقف المستشفيات علي مستوى المحافظة وموقف حالات العزل المنزلي وحصر أرصدة كافة المستلزمات الطبية والأدوية المتوفرة واللازمة، وتكثيف حملات المرور علي الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية والإلتزام بالأسعار المقررة وعدم رفعها، والتشديد علي تواجد الكوادر الطبية بالوحدات الصحية بالقري والمناطق النائية.

وكلف المحافظ الجهات الأمنية بالتعامل الحاسم مع حالات مخالفات الإجراءات الإحترازية من خلال تحصيل الغرامات المالية الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة إنتشار الفيروس.