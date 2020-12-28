شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية بسيدي سالم تناشد المواطنين مساندتها في التصدي لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الوحده المحليه بمركز ومدينة سيدي سالم بكفرالشيخ، مواطنيها وجميع أطياف شباب المجتمع المدني بالوقوف مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم والوحدات القروية، للتصدي لجائحة كورونا، وذلك بالمشاركة المجتمعية في أعمال التطهير والرش واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوحده المحليه بمركز ومدينة سيدي سالم في بيان علي صفحتها الرسميه بالفيسبوك، اليوم الإثنين، إن عدد الموظفين بالوحدات المحلية لايكفي لمنع التجمعات والأسواق، وبالتنسيق بين الوحدات المحليه وشباب المجتمع المدني، لعمل أكمنة لمداخل الأسواق لمنع الباعة الجائلين من خارج المركز من دخول الأسواق .