شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 52 إصابة كورونا.. و«صفر» في 3 مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت القليوبية الاثنين، 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة.

واحتلّ مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الرابع على التوالي بعد أن سجل اليوم 27 حالة.

فيما سجلت مدينة العبور وغرب شبرا الخيمة وقها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 11115 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 824 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 693 حالة، وبنها 3372 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1174 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1264 حالة، وشبين القناطر 786 حالة، وطوخ 1376حالة، وقليوب 754 حالة، ومدينة قها 64 حالة، وكفر شكر 626 حالة إصابة.