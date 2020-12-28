شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات «الترم الأول» للشهادة الابتدائية في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جداول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للترم الاول للعام الدراسي 2020/ 2021. وفيما يلي جداول الامتحانات: ننشر جداول امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الاول ننشر جداول امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الاول ننشر جداول امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الاول الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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