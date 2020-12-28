شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من المزارعين المضارين في مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المراقبة العامة للتنمية والتعاون والتوطين بشمال سيناء والتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسماء دفعة جديدة من أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات ، وذلك بعد تضرر مزارعهم في مركز العريش بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد المهندس محمد عطا محمد، مراقب عام التنمية بشمال سيناء، أنه تم الإعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدًا لصرف التعويض المالي لكل منهم .. مشيرًا إلى أن القائمة المعلنة تضمنت 17 مزارعًا من منطقة جنوب العريش من الذين أضيرت مزروعاتهم، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم فى ضوء ما ورد بقواعد الصرف.

وأضاف المراقب العام أنه يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالعريش وذلك خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأي تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.

وأشار المراقب العام، إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والنخيل والجوافة والموالح وغيرها ، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.

اسماء المزارعين المضارين

اسماء المزارعين المضارين

اسماء المزارعين المضارين

اسماء المزارعين المضارين

اسماء المزارعين المضارين