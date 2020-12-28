شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: فحص 19204 سيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، بالمرور على وحدة طب الأسرة بشرشيمة التابعة للإدارة الصحية بههيا، لمتابعة المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، تفقد خلالها أعمال الفرق الطبية بالمبادرة، والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، كما تم التأكد من التسجيل الجيد للمترددات على برنامج المبادرة الرئاسية، وإجراء الفحوصات الطبية والتثقيف الصحي لهم ومدي توافر المستلزمات الطبية بها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وفحص ١٩ ألفا و٢٠٤ سيدة حامل حتي الآن، منذ التشغيل التجريبي الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وذكر أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لـ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عامًا ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في ٣٥٨ نقطة.