شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تحتفل بمرور 21 عاما على إنشاء أول مركز للياقة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت جامعة العريش بعد ظهر اليوم الإثنين، احتفالا بمناسبة مرور 21 عاما على إنشاء أول مركز للياقة البدنية وكمال الأجسام والتأهيل وضبط القوام باسم «فرست جيم للياقة البدنية وكمال الأجسام»، وفرست سنتر للتأهيل الحركى وضبط القوام، هو وحدة ذات طابع خاص تتبع كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش .

أقيم الاحتفال بمدرج كلية العلوم الزراعية البيئية داخل الحرم الجامعي في ضاحية السلام بالعريش، وكان تحت عنوان رد الجميل لرواد المركز الأوائل وداعميه من مسؤولين وعمداء ووكلاء كليات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين، حيث قام الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي رئيس الجامعة، بتوزيع دروع المركز عليهم.

وأشار إلى دور المركز في خدمة البيئة المحيطة ودعمه من المسؤولين السابقين والحاليين لتأدية رسالته في البيئة المحلية، وباعتباره وحدة ذات طابع خاص بالجامعة .

ومن جانبه أكد الدكتور خليل ابراهيم خليل مدير المركز على إنشائه منذ عام 1999، وقيامه بتأدية رسالته على مدار السنوات الماضية بفضل جهود داعميه، مقدما الشكر للرواد الأوائل والمسؤولين الذين دعموا إنشاء المركز منذ بدايته، وتوفير احتياجاته من أجهزة وأدوات ومعدات بالتنسيق بين إدارة الجامعة وكلية العلوم الزراعية البيئية والشباب والرياضة، وكافة داعميه من العاملين بالمركز.

كما أشاد بجهود العاملين في رفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال المركز حتى حقق هدفه في خدمة المجتمع المحلي، وحقق لعدد من رواده الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراة، مؤكدا على أن المركز مستمر في آداء مهامه بفضل جهود داعمية على كافة المستويات .

حضر الاحتفال كل من الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي رئيس جامعة العريش، الدكتور عز الدين الحسيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعميد كلية التربية الرياضية، الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، وأشرف عبدالفتاح أمين عام جامعة العريش، وعدد من عمداء ووكلاء وأساتذة الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمركز والمكرمين .