شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل 03 يناير 2021:

يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من (حلايب – شلاتين )على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 01 يناير 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 02 يناير 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 03 يناير 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجويةمن الثلاثاء 29 ديسمبر2020 حتي الأحد 3 يناير 2021 by Karima Hassan on Scribd