شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دهان بلدورات الطريق الزراعى بمركز الوقف بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز الوقف بالتنسيق مع أعضاء مبادرة "بلدي بالألوان"، بدأت دهان البلدورات بالطريق الزراعى بين مركز الوقف والمراشدة بطول حوالى 3 كم، بهدف إضفاء المظهر الجمالى على الطريق.
وأوضح محمود ثابت، رئيس مدينة الوقف، أنه تم التنسيق مع أعضاء المبادرة لبدء الأعمال فى دهان البلدورات، حيث قامت الوحدة المحلية بتوفير الأدوات والخامات اللازمة، فيما شارك أعضاء المبادرة بجهودهم لإنهاء أعمال الدهانات إيمانا منهم بضرورة دعم المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع .
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