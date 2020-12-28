شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أطفال: يجب التعامل بحذر عند ظهور أى أعراض لكورونا على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد شرابى استشارى الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، إن الأطفال عرضة للعدوى مثل أي أحد، مضيفا: الخوف الأكبر من ظهور كورونا بأعراض خفيفة، موضحا أن الخوف من أن يكون الأطفال مصدرا للعدوى، وأن التعامل مع الأعراض على أنها دور برد عادى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن أى طفل لديه أى أعراض يتم التعامل معهم بحذر حيث أن الأعراض متغيرة من شخص لأخر لأن الفيروس يتحور.

وأشار إلى أن بيئة المدرسة أفضل من أي بيئة أخرى للطفل، موضحا: "لو أنا رايح مستشفى وفيها حالات كورونا بعمل حسابى وبرتدى الكمامة وبكون خايف ومش هيجيلى، لكن أروح أزور حد عيان عادى مش بعمل حسابى، وأنا أولادى بيروحوا المدرسة بيلبسوا الكمامات ويبراعوا التباعد الاجتماعى وفرصة إن تنتقل العدوى من المدرسة أقل مقارنة بزيارة أولاد عمومتهم أو غيرهم".