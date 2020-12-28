شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "حياة كريمة": نستهدف دعم 15 مليون مواطن بتوجيهات من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوسيع المبادرة لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن المبادرة تستهدف كل عزبة وقرية ونجع على أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن المبادرة تستهدف دعم جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن السنة الأولي سوف يتم ضم 50 مركزا بمقدار 15 مليون مواطن.

وتابع أن المبادرة تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.

تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى من خلال المبادرة الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد التفاح السيسى "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية الريف المصرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.