شكرا لقرائتكم خبر عن دير مار مينا بمريوط يمنع الزيارات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر دير مار مينا العجايبى بمريوط، منع الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا؛ وقال الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير فى بيان له:" نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبى بمريوط عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف؛ أو الآباء الكهنة، وكذلك أسر الآباء الرهبان، والأسر الراغبة فى تعميد أطفالها، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر وحتى إشعار آخر".

وكان البابا تواضروس الثانى قد سمح للمطران أو الأسقف كلٌّ فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحى بالإيبارشية من إجراءات.

والعديد من الإيبارشيات قررت إلغاء الحضور الشعبى فى الأعياد، فعلى سبيل المثال أعلن الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، الإجراءات الجديدة التى ستتخذها المطرانية خلال الفترة المقبلة، قائلا فى بيان له تستمر صلوات القداسات بكنائس الإيبارشية مع الالتزام التام بالإجراءات ‏الوقائية، وتقتصر احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد على إقامة صّلوات ‏القداسٌ الإلهى فقط، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية.

وأصدر الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، بيانا بتعليمات الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد والخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة قال خلالها: "نقتصر صلوات قداسى عيد الميلاد وعيد الغطاس على الآباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، ويتم إلغاء حفلة رأس السنة وحفلة العيد صباحًا ويقتصر استقبال التهانى بعيد الميلاد أمجيد عبر الهاتف".

كما أصدرت إيبارشية الجيزة، 15 قرارا لمواجهة فيروس كورونا، على أن يعمل بها من 6 ديسمبر حتى نهاية يناير، وعلى رأسها قصر احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد على الكهنة والشمامسة فقط، دون حضور شعبى.