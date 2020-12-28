شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن رقم واتساب لتلقى شكاوى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك لجان من مختلف الوحدات المحلية ومديريات الأمن تقوم بتطبيق كل القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، والتي ستطبق من الأحد المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك لجان رصد من الوزارة تراقب من ينفذ الرقابة على الإجراءات الاحترازية، من خلال الوحدات المحلي والمراكز والمدن بالإضافة إلى قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، مضيفا أن المجتمع المدنى يرسل عبر خدمة صوتك مسموع، حيث هناك رقم واتس آب للإبلاغ بالجهات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في رقم 01150606783.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة صوتك مسموع 27 غرفة عمليات فى 27 محافظة لدى السكرتير العام للمحافظة، ويتم الاستجابة مباشرة للشكوى.

وأشار إلى أن مواعيد غلق المحال التجارية تنفذ من بداية ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أنه تم إغلاق 11608 محل مخالف لمواعيد الغلق.