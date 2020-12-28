شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستمتع بموسم الأعياد فى ظل جائحة كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية مقطع "فيديو" حول خطط عدد من الأفراد في بلدان مختلفة للاحتفال بموسم الأعياد العام الحالي 2020 ، تحت عنوان كيف يمكنك الاستمتاع بموسم الأعياد بسلامة وأمان؟

وظهر في الفيديو عدد من الأفراد يكشفون من خلاله خططتهم للاحتفال برأس السنة العام الحالي 2020، حيث اختار أحدهم التخييم في أحضان الطبيعة وترى آخري قضاء عطلة العيد في المنزل مع طفلتها، كما قرر أخر تخصيص عطلة عيد الميلاد في القراءة .

من جانب أخر ، وكان وجه المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط، عدة نصائح للتعامل مع أعراض فيروس كورونا في حالة ظهورها على أي من الأشخاص خلال موسم الأعياد ، مشددا على ضرورة ارتداء كمامة طبية لحماية الأخرين، والتواصل مع مقدم الرعاية الصحة والخط الساخن المخصص لكوفيد 19 ، والحرص على تنظيف الأيدى باستمرار والحافظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة .