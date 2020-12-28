شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة بالأزهر: مفهوم الحاكمية من المفاهيم التى أخطأ المتطرفون فى فهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هبة عوف، الأستاذة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، أن الدعوات التى تهدف إلى غسل عقول الشباب، مستندة على المفاهيم المغلوطة لبعض النصوص الشرعية، كإطلاق تكفير المجتمعات المسلمة بمصطلح الحاكمية استدلالًا بقوله تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"، ويرون أن تحكيم بشر لبشر كفر، يوجب قتل من يفعل ذلك.

جاء ذلك خلال محاضرتها لطلاب الدراسات العليا، عبر الفيديو كونفراس، عن تفنيد مفهوم الحاكمية، بدورتهم التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ضمن جهودها لصقل خبرات الطلاب، لنشر الفكر الوسطى، وتفنيد الأفكار المتطرفة، من خلال شرح واف، وتفنيد لتلك الأفكار المتطرفة على يد علماء ومشايخ الأزهر الشريف.

وحذرت من هذا الفهم المغلوط لمثل هذا النص الكريم؛ لأنه لم يعتمد على منهج سليم عند فهمه، بل أخرج النص من سياقه السليم تبعا لهواه.

وقالت: أن أصحاب دعوة الحاكمية أفسدوا عقول الشباب وأثمرت دعوتهم الباطلة القتل والتفجير، ما يستوجب أن نكون حريصين كل الحرص عند محاولة فهم النصوص الشرعية، واتباع مناهج المفسرين المعتبرين، والتى تحث على عدم الخروج عن القواعد العامة لفهم النص، من خلال السياق العام الذى جاء فيه وسابقه ولاحقه، وتفنيد كل ما يُعرض على عقولنا من أفكار من شأنها أن تهدد مجتمعاتنا.

واختتمت الدكتورة هبة، المحاضرة بضرورة التأكيد على الحذر من هؤلاء المغالين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم فى الحقيقة أبعد من هذا، والدليل ما أحدثوه فى مجتمعاتهم من خراب وتدمير.