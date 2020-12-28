شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى " توقع عقد تنفيذ مشروع حماية المناطق الساحلية بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، مع الجهات المنفذة عقد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب بوغاز الجميل 2 وحتى غرب قرية الديبة المرحلة الثانية - محافظة بورسعيد - تحت اشراف على التنفيذ الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لشرق الدلتا .

أوضح المهندس مدحت حنا ، رئيس هيئة حماية الشواطىء ، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة .

وشكلت الهيئة غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

الجدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطىء، رفعت حالة الطوارىء القصوى فى المحافظات المطلة على البحر المتوسط، خاصة محافظة الاسكندرية وذلك لمتابعة حالة البحر وارتفاع الموج خلال الموجة الحالية من التقلبات الجوية التى تتعرض لها البلاد.