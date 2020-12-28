شكرا لقرائتكم خبر عن لاجئة تركية فى فرنسا: جرائم أردوغان فى حق آلاف الأتراك لا توبة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت أمينة جنكور، لاجئة تركية فى فرنسا، الجرائم البشعة التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضد شعبه، وحبس واعتقال كل من يتعامل مع حركة الخدمة، مضيفة:"تم اعتقالى وفصلى من وظيفتى ومن ثم صدر حكم بحبسى لمدة 6 سنوات ونصف"، مشددة على أن جرائم أردوغان لا توبة لها.

وتابعت "أمينة جنكور"، خلال حوارها مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، أن أصعب شئ مر على خلال رحلة هروبى من بلدى هو وداع أمى وأبى لى وتركى ابنائى، وتابعت:" والأصعب أن زوجى قام بإيصالى إلى الحدود اليونانية"، موضحة أنها خرجت من تركيا بواسطة مهربين.

ولفتت "أمينة جنكور"، إلى أن بعض الأتراك الذين تعرضوا لظلم "أردوغان"، يقولون عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وتابعت:"ولكن أنا لا أرى أن له الرجوع إلى التوبة لأنه ظلم آلاف البشر ".