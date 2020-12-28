شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن يحشد أنصاره قبل جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسبوع واحد على إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا، يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حشد أنصاره من الديمقراطيين لهذه الانتخابات، موجها رسالة إلى مؤيديه عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا فيها :" نحن بحاجة لمساعدتكم أكثر من أي وقت مضى".

وقال جو بايدن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"أيها الناس، لم يتبق سوى أسبوع واحد على الجولات الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا. نحن بحاجة لمساعدتكم أكثر من أي وقت مضى. شاركنا ودعنا نقلب مجلس الشيوخ".



جو بايدن عبر تويتر

وفي وقت سابق، أدلى أكثر من 2.1 مليون أمريكي في جورجيا بأصواتهم من خلال التصويت الشخصي المبكر أو التصويت الغيابي في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا، حيث يمثل هذا الرقم أكثر من ربع عدد الناخبين المسجلين في الولاية البالغ عددهم 7.7 مليون أمريكي، بحسب قياس موقع تتبع أصوات جورجيا على الويب. ويتوقع المراقبون أن تزيد نسبة إقبال الناخبين مجددا في جولات الإعادة خلال الفترة المقبلة.

وإلى جانب جو بايدن، حرصت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب على حشد أكبر عدد من الديمقراطيين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث نشرت صورة لها في وقت سابق من إحدى مشاركتها في المؤتمرات الانتخابية لمطالبة الأمريكيين بالحشد قبل الجولة، قائلة "جورجينا لا تطيق الانتظار، دعونا نقلب مجلس الشيوخ".