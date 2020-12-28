شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من كورونا سيستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي، قناعتها بأن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد سيستمر، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم خلال العام الجارى 2020 لن تكون الأخيرة، قائلا: "هذا أمر واقع".

وأضاف تيدروس - فى كلمة مسجلة نشرتها المنظمة اليوم السبت، وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "من الصعب التصديق بأن كوفيد-19 كان غير معروف بالنسبة لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط.. عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية".