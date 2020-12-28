شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365:«حياة كريمة»تواصل تنفيذ برامجها رغم كورونا.. المبادرة تستهدف القضاء على الفقر فى 1000 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، في عدده الصادر غدا الثلاثاء تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، «حياة كريمة» تواصل تنفيذ برامجها رغم «كورونا» وفيه: المبادرة تستهدف القضاء على الفقر في 1000 قرية حتى عام 2024.. 8 مليارات جنيه مخصصات مالية في العام الجارى لتنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب.. وإنشاء وتطوير 69 مدرسة.

وداخل العدد تقرأ

ـ البترول الحصان الأسود في عام 2020.. 22 اتفاقية باستثمارات 1.6 مليار دولار.. 62 كشفا وإنتاج 76 مليون طن مكافئ.. 5 مشروعات تنموية كبرى و201 بئر جديدة تدخل الإنتاج.

ـ الحكومة توافق على استئناف أعمال البناء.. مجلس الوزراء يعتمد الضوابط والاشتراطات للبناء فى المدن.. وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المواطنين.

ـ تحويل الممتنع عن دفع غرامة الكمامة للنيابة فورا





ـ مفتى الجمهورية: الحياد فى قضايا الوطن خيانة

ـ رئيس غرفة الحبوب: الدولة نجحت فى توفير السلع الاستراتيجية لـ 6 أشهر أعلى من المعدلات العالمية





ـ الانتهاء من 602 ألف جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

ـ الفريق محمد فريد يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى بشمال سيناء

ـ نواب المقاعد الفردية بـ 10 محافظات: قضايا الفلاح والعمال على رأس أولويات النواب بالفصل التشريعى الثانى

ـ ضبط 9 آلاف سائق نقل جماعى لعدم التزامهم بارتداء الكمامة



