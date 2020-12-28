شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: النظام الصحى فى مصر لم ينهار.. وأعداد كورونا المعلنة غير دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة عن خطة الحكومة المصرية لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل، لافتة إلى وجود موقع إلكتروني تم تدشينه للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح الصينى.

وقالت خلال حوارها مع قناة العربية، إنه من المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصر لم تتعرض إلى صدمة كورونا التي تعرض لها العالم ولم ينهار النظام الصحي المصرى.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة 100 %، موضحة أن هذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما تم الإعلان عنه رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط في الأنظمة الصحية، لافتة إلى أن هناك حالات كثيرة لا تعلم أنها مصابة بالفيروس، كما أن هناك حالات أخرى تصاب بالفيروس وتتلقى علاج منزلى، ولا تقوم بتسجيل الحالة في مهامل وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة هالة زيادة، إلى أنه تم تحديد الأماكن الأكثر إصابة بحالات كورونا في مصر، موضحة أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية يأتون في المقدمة ويشكلون 60% من إصابات مصر .