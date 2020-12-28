شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تحويل الممتنع عن دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصريح وزير التنمية المحلية بتحويل من يمتنع عن دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة للنيابة فورا، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

الفريق محمد فريد يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى بشمال سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، وذلك فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، وذلك باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التى تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها .





دار الإفتاء: يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد الميلاد وتهنئة المسيحيين.. فيديو

ما حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد؟ .. سؤال ورد اليوم الإثنين لدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عليه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





ضبط صيدلية تبيع وتخزن الخمور بمنطقة إمبابة خلال حملة شمال الجيزة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شمال الجيزة برئاسة اللواء أشرف بكر، حملة للتفتيش على الصيدليات بقطاع إمبابة، أسفرت عن ضبط صيدلية تبيع أدوية مجهولة المصدر، وكذلك بيع وتخزين الخمور داخل الصيدلية وتم مصادرة الأحراز للعرض النيابة العامة لإصدار قرار بشأنها، كما تم ضبط صيدليتين بدون صيدلى وتم غلقهم.





الصحة: 83% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا 83% فى مستشفيات العزل بالجمهورية بعد تسجيل 110015 حالة حتى اليوم.





مجلس الوزراء يعتمد الضوابط والاشتراطات للبناء فى المدن المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء : السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

الحكومة توافق على استئناف البناء بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمران

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.





الحكومة: اعتماد نظام الكود فى أماكن انتظار السيارات باشتراطات البناء الجديدة

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.

التموين تعلن تفعيل خدمة "واتس آب" لتقى شكاوى المواطنين بجهاز حماية المستهلك

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك، قام بإضافة رقم خدمة الواتس أب لتلقي شكاوى المواطنين 9999-7777-015، للتيسير علي المستهلكين فى التواصل مع الجهاز وتلقى شكواهم وسرعه حلها، حيث يعمل الجهاز علي ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

الأحد.. أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة زيادة أعداد إصابات كورونا

يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرارات مجلس الوزراء التى كانت قد أعلنت عنها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية





التنمية المحلية: تحويل الممتنع عن دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة للنيابة فورا

قرارات مجلس الوزراء .. شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

مصر على "عرش الغاز" إقليميًا.. خبراء يفضحون أكاذيب الجزيرة بالأدلة والحقائق

كشف عدد من الخبراء بالألة والحقائق عن قدرات الدولة المصرية الفعلية على صعيدين النفط والغاز، واقتراب مصر من التحول لمركز إقليمى للطاقة وخيارًا مفضلًا للدول الأوروبية فى الاستيراد.

وردًا على التقارير الموجهة التى تقف وراءها قناة الجزيرة القطرية وأذرعها الإعلامية مثل منصة "ميدان"، قال خبراء أن مصر باتت مركًزا اقليمًيا للطاقة وخيًارا مفضًال للتصدير إلى أوروبا، إذ تعتبر مصر أحد أكثر الدول تأثيًرا وفاعلية فى منطقة شرق المتوسط، وذلك لعدد من العوامل أولها:





أسباب فشل محاولات الأهلي لضم سيرينو نجم صن داونز فى يناير

جاء فشل مفاوضات الأهلى مع نادى صن داونز الجنوب أفريقى لشراء الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب الفريق الجنوب أفريقى، ليصيب مسئولى الأهلى بصدمة، خاصة أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للأهلى فى يناير المقبل.