شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام أكثر من 5 أطنان أغذية في حملة تفتيشية ورقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاثنين، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ههيا، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بههيا.

وبحسب بيان، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 أطنان ملح لتحجره وسوء تخزينية، وذلك داخل مصنع لمنتجات الألبان بمركز ههيا، كما تم إعدام 310 كجم جبنة وملح، وفلفل مطحون لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 4 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 6 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وشدد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، للتأكد من وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.