شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأطفال ببنها يخصص طابقًا لعزل مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر طبي بمستشفى الاطفال التخصصي ببنها إنه تم تخصيص الطابق الأول إداري بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات
وأشار المصدر إلى أنه تم استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس ويخضع للفحوصات الطبية حاليا
وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية استعدت للموجه الثانية من كورونا وقالت في بيان لها أن المستشفيات التي تم تخصيصها للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية هي مستشفيات «كفر شكر المركزي وطوخ المركزى وحميات بنها وطوخ والقناطر الخيرية المركزي وشبين القناطر المركزي والخانكة المركزي وصدر المرج وناصر العام وبهتيم المركزي وأبوالمنجا والخصوص المركزى وقها للحجر الصحى بجانب مستشفيات التأمين الصحى ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصى والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمي.
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