شكرا لقرائتكم خبر عن «ستر ودفا» توزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت جمعية الأورمان بالأقصر بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة الأقصر، بالتعاون مع إحدى الشركات، ضمن مبادرة «ستر ودفا» لمجابهة فصل الشتاء، حيث جرى التوزيع في قرى؛ الزناقطة والمحاميد قبلى مركز أرمنت وقرية النجوع قبلى مركز أسنا، للتخفيف من الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

أكد محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بالأقصر لديه خطة محكمه ينفذها للتوزيع العادل على أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار «فؤاد» إلى تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.