شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فايد: «المصري اليوم» صاحبة الفضل في حب وثقة أهل دائرتي بي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فايد، مدير مكتب المصري اليوم بمحافظة الغربية، الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة بسيون وكفر الزيات، إن «المصري اليوم» هي البيت الكبير الذي ساهم في تغيير شكل الإعلام في الـ 10 سنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تقديم وجوه جديدة أمنت بها الناس في قدرتها على توصيل صوتها للحكومة.

وأضاف «فايد» خلال زيارته لمقر «المصري اليوم»، عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن «المصري اليوم» لها الفضل في تعريفي لجمهور الغربية وخاصة في دائرتي بسيون وكفر الزيات، ووثق أهالي دائرتي في قدرتي كصحفي قبل نائب في توصيل صوتهم للجهات المعنية بمشاكلهم.

وأوضح أن لديه أجندة تشريعية، أولها حل أزمات أهل دائرتي وسيتم ترجمتها فيما يتعلق بصحتهم وتعليمهم.

وأكد النائب محمد فايد، أنه لن ينسى المهنة، وأنه تواصل مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لتشكيل كتلة صحفية تحت القبة نظرا لوجود 9 نواب من الصحفيين.