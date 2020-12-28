شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بشوارع دسوق للتصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت شوارع قرى ومدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق أعمال الرش والتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة والقرى بين ورديات عمال النظافة الصباحية والمسائية، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي، واستمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع القرى والمدينة بدسوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا ز
وأشارت «ماضي»، أنه تم القيام بأعمال رش وتطهير المصالح والمدارس ومكاتب البريد والمواقف وأماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى وتطهير ماكينات الصرف الآلي وأمام البنوك، وماكينات الصرافه ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية خلال استغلال أوقات الغلق بالفترة الثالثة، وما زال العمل مستمرًا تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.
ياتي ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في مجابهة والتصدي لفيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
132,541
-
تعافي
110,015
-
وفيات
7,405
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار أعمال التطهير والتعقيم بشوارع دسوق للتصدي لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.