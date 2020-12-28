شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بشوارع دسوق للتصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع قرى ومدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق أعمال الرش والتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة والقرى بين ورديات عمال النظافة الصباحية والمسائية، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي، واستمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع القرى والمدينة بدسوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا ز

وأشارت «ماضي»، أنه تم القيام بأعمال رش وتطهير المصالح والمدارس ومكاتب البريد والمواقف وأماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى وتطهير ماكينات الصرف الآلي وأمام البنوك، وماكينات الصرافه ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية خلال استغلال أوقات الغلق بالفترة الثالثة، وما زال العمل مستمرًا تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

ياتي ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في مجابهة والتصدي لفيروس كورونا.