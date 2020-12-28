شكرا لقرائتكم خبر عن «نائب الغلابة»: سأنضم للجنة الإدارة المحلية لحل مشكلات أبناء القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، الشهير بنائب «الغلابة»، أن فوزه بالمجلس دليل على تفوق الإرادة الشعبية.

وأضاف «الشيشيني» عقب استخراج كارنيه العضوية اليوم الاثنين، أنه يسعى للانضمام إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بهدف الاهتمام بمشكلات المواطنين «الغلابة» خاصة الطرق والمرافق والبنية التحتية والمستشفيات، مشيرًا إلى أن المواطنين في القرى يعانون من ضعف وتدنى تلك الخدمات وانعدامها في بعض القرى.

وتابع أن دوره بالمجلس سيكون التعبير عن المواطنين الغلابة الذين انتخبوه ودعموه ليمثل صوتهم.

وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال نواب (10) محافظات هي (بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)، بإجمالي 108 نواب، وذلك لإنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس.