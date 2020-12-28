شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من محمد كمال: لقاح كورونا أحدث معايير توازنات القوى في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مقال اليوم».. خدمة من بوابة «المصري اليوم» لإبراز أحد مقالات الرأي يوميًا لتسليط الضوء على مضمون المقال وأبرز ما ذكره الكاتب.

«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الدكتور محمد كمال، الذي سلط الضوء، في مقاله المعنون بـ«اللقاح والقطبية الجديدة» على التنافس العالمي بشأن امتلاك القدرات العلمية والتكنولوجية.

«كمال» بدأ مقاله: «لعالم السياسة الأمريكى «جوزيف ناى»، عبارة شهيرة يصف فيها توازنات القوى فى العالم، أحادى القطبية من الناحية العسكرية، لأن الولايات المتحدة لا تزال هى الأقوى والأكثر إنفاقًا عسكريًا وبمسافة كبيرة عن باقى العالم، ولكن يضيف أن العالم ثنائى القطبية من الناحية الاقتصادية نتيجة للصعود الاقتصادى للصين الذى جعلها القطب الثانى فى عالم الاقتصاد».

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة تابع: «التنافس التكنولوجى المستمر بين الولايات المتحدة والصين (بدأ) منذ أن أعلنت الصين عام 2015، عن خطة «صنع فى الصين 2025»، والتى تستهدف تحقيق تفوق فى مجال التكنولوجيا المتقدمة، تنزع به الميزة النسبية التى تتمتع بها الولايات المتحدة والغرب فى هذا المجال. ولكن جائحة كورونا وتطوير لقاحات للوقاية من هذا الفيروس كشفا عن بعد جديد للقطبية فى مجال العلم والتكنولوجيا، يتسم بالتعددية، ولكن بين مجموعة صغيرة من أقطاب العالم».

يواصل الكاتب مقاله: «بالإضافة لهذه القائمة من الدول التى طورت اللقاح، هناك أيضا الهند، وبالرغم من أنها لم تعلن بعد عن اكتشاف لقاح خاص بها، ولكن سوف يتم الاعتماد عليها بدرجة كبيرة فى إنتاج العديد من اللقاحات السابقة».

يختتم: «العالم إذن يدخل مرحلة جديدة، سوف تتحدد مكانة الدول فيها بشكل كبير بقدراتها العلمية وريادتها التكنولوجية، واستثماراتها فى البنية التحتية الخاصة بذلك، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى المشاريع البحثية، وتنمية المواهب البشرية، وزيادة الاهتمام بتعليم العلوم والتكنولوجيا فى المدارس والجامعات».

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