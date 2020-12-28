شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: حرية النشر وتداول المعلومات على رأس أجندتي تحت قبة البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد بلال، الصحفي بالمصري اليوم، عضو مجلس النواب، إنه سعيد بوجوده في صالة تحرير «المصري اليوم»، التي عملت بها سنوات عديدة، وهي بيتي الأول.

وأضاف، في فيديو له على موقع "المصري اليوم"، عقب استلامي كارنيه العضوية بمجلس النواب، كان المكان الأول لي هو جريدتي.

وأكد أن لديه رسالة تشريعية عديدة أولها ما يخص قضايا أهل دائرتي المحلة التي تعاني من أزمات، تم وضع حلول في برنامجي الانتخابي الذي أعمل عليه اليوم منذ استلامي كارنيه المجلس.

وأوضح، أن ما يخص الصحفيين ومشاكل المهنة سيتم العمل على مناقشة أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية تحت قبة البرلمان، وكذلك ما يخص قضيتي حرية النشر وتداول المعلومات.