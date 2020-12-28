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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن انتهاء أعمال إصلاح الفاصل الحديدي لكوبري شرق النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال إصلاح وصيانة الفاصل الحديدي في الاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب بكوبري بني سويف العلوي على النيل، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري.
تابع المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لإصلاح الفاصل، والتي شملت أعمال تسليح وتثبيت الفاصل وصب بمادة الجراوت الأسمنتية وتسوية السطح ودهان الفاصل، ومن المقرر أن يتم تشغيل الاتجاه بالكامل في غضون ساعات قليلة من اليوم بعد التأكد من جفاف الخراسانة الصب.
وكان محافظ بني سويف وجه فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي بكوبري بني سويف العلوي على النيل، رئيس فرع الهيئة ببني سويف، بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة إصلاح وصيانة الفاصل، لمنع احتمالية اتساع الفاصل، وتجنب إلحاق أضرار بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري في طريقها من الغرب إلى ناحية شرق النيل.
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