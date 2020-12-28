شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل عالمة الفيزياء إلهام فضالي وأسرتها بمكتبه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتورة إلهام فضالي، وأسرتها، بمكتبه لتهنئتها بفوزها بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020 وذلك لتكريمها، لتفوقها العلمي، والذي كان حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال محافظ بني سويف للدكتورة إلهام فضالي خلال استقباله لها: «انتى شرفتى مصر كلها ورفعتى اسم محافظتك على مستوى العالم»، حيث استقبلها هي وأسرتها بمكتبه، وأهداها درع المحافظة، تقديرا لها، معربا عن سعادته بالإنجاز المحقق، ومؤكدا على أهمية مواصلة العمل حتى يخرج بحثها لحيز التطبيق، وأن تكون واحدة من سفراء مصر البارعين في كثير من المجالات الذين يرفعون اسم وعلم مصر في مختلف المحافل والمسابقات والمناسبات العالمية.

وأشار محافظ بني سويف، أنه قد أصبحنا خلال الفترة الأخيرة لا يكاد يمر شهر واحد إلا ويتردد اسم لعالم أو رياضي أو فنان مصري، قد أدهش العالم بنبوغه وتفوقه في مجاله، مؤكدا أن أبناء مصر قادرون على صنع المستحيل وتحقيق التقدم والريادة لوطننا الغالي مصر، لافتا إلى أن ذلك جاء وفق إرادة صادقة وداعمة من القيادة السياسية التي تؤمن بالشباب وعقول أبناء الوطن من العلماء والنابغين كل في مجاله.

وأكد المحافظ على دعمه للعالمة المصرية، وأن مكتبه دائما مفتوح لها، مشيرا إلى أنه يرحب أيضا بأي اقتراح أو فكرة من إبنة بنى سويف المتميزة للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن استراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات قادمة، والتي احتوت على خطوات عملية ومدروسة للنهوض بقطاعات واعدة من بينها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، لافتا إلى أن المحافظة تثق في قدرات شبابها المميزين في مختلف المجالات، وأن ذلك كان دافعا لتشكيل مجلس استشاري من الشباب المميز كل في مجاله.

ومن جانبها أعربت الدكتورة إلهام فضالي عن اعتزازها وتقديرها لتكريم المحافظ لها، وأنها لفتة مميزة تعكس مدى اهتمام القيادة بالمحافظة بأبنائها وتشجيعهم على مواصلة التفوق والاجتهاد من تحقيق أحلامهم وثقة وطنهم فيهم، مشيرة إلى أنه ستكون على تواصل دائم بالمحافظة وأنها ستكون سعيدة بالمساهمة في أي مجال يخدم بلدها بني سويف ووطنها مصر، معربة عن اعتزازها بحرص المحافظ على دعمها وتحفيزها في مسيرتها العلمية.

واستمع المحافظ من الباحثة«إلهام فضالي، لفكرة البحث الذي قد حصل مؤخرا على جائزة أحسن بحث في الفيزياء التطبيقية لعام 2020، وذلك عن فكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن، وهذه هي المكون الرئيسي للشرائح الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والبحث مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بمواد النانو متناهية الصغر.

وأشارت الباحثة، أن البحث ما زال في طور أولي، حيث تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل، ومن المفترض حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر ممكن استخدامه في نقل البيانات بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة موجودة في الكون.

كانت قد اختارت مجلة عالم الفيزياء البحث ضمن الأفضل في عام 2020 على مستوى العالم، وهي تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية في العالم ومقرها انجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم كأفضل أبحاث وتختارها اللجنة المحكمة، حيث تم اختيار البحث الخاص بها باعتباره إنجاز عام 2020 في الفيزياء، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية في الفيزياء وأن يساهم في تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا