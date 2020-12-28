شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار عمداء الكليات ببنها تستمع للمرشحين الـ9 لاختيار عميد لزراعة مشتهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، لإختيار العميد الجديد لكلية الزراعة بمشتهر، بحضور الدكتور شعبان طه، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين، نائب رئيس الجامعة السابق، عضوا اللجنة.

وأكد «السعيد»، في بيان صحفي الاثنين، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرًا إلى ان لجنة اختيار عميد كلية الزراعة ضمت كلا من الدكتور محمد بدير الأستاذ المتفرغ بقسم الألبان، والدكتور صلاح مصطفى الأستاذ المتفرغ بقسم الكمياء الحيوية.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

كان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، أعلن مؤخرا، القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الزراعة بمشتهر، حيث ضمت كل من: هيثــم محمــد شحاتــه سالــم، وراشد عبدالفتاح محمـد زغلول، وايهاب محمد فريد عبدالسميع، ولطفي عبدالفتاح عبدالرحمن بدر، ومحمود الزعبلاوي محمود البدوي، وأنــور عثمان جمعـه حســـــن، ومهـران مختـار محمـد عشري، ومحمــد عيــد عبـدالله شنانـــه وأخيرا، طـه حســن مختـار عبدالفتاح.

وكانت اللجنة أغلقت باب الطعون، بعد إعلان رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات عن القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الزراعة بمشتهر.