شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من بقابا السيول بطريق «مرسى علم/ القصير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عدد من المسافرين المستخدمين لطريق القصير/ مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، من سوء حالة الطريق بعدة مناطق تعرضت للأمطار الغزيرة والسيول الأيام الماضية، خاصة في منطقة الشيخ مالك، وأجزاء متفرقة من الطريق لالتصاق طبقه طينية ورملية بالأسفلت من بقايا السيول.

وطالب السائقون المستخدمين للطريق هيئة الطرق والكباري بسرعة التدخل لعدم وقوع حوادث وإزالة آثار السيول من الطريق حتى يكون آمنا.

كانت طرق البحر الأحمر القصير قفط والقصير سفاجا والقصير مرسى علم، قد شهدت أمطار غزيرة وسيول مساء السبت الماضي.