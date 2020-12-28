شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يشكر وزير الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجهوده المبذولة تجاه دعم المرأة المصرية ودفعه لعشر قيادات نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، واهتمامه بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانه بإعطاء المرأة المصرية حقها على قدم المساوة مع زملائها بالعمل.

القيادات النسائية التي تم الاستعانة بها في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف، هن :

المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

الأستاذة رندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية .

الأستاذة سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

الأستاذة منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .

الأستاذة سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني .

الأستاذة روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك .

الأستاذة هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات .

الأستاذة غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.