شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 300 طربة حشيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مكافحة المخدرات بمكتب السويس وجنوب سيناء، الاثنين، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لديه معلومات جنائية ومقيم بالسويس وجنوب سيناء، أثناء محاولة تهريبه مئات طرب الحشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. كانت معلومات قد وصلت إلي ضباط مكافحة المخدرات، تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة ويقوم بترويجها علي عملائه. وبتقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن السويس وقطاعي الأمن العام والوطني، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الجناين أثناء استقلاله سيارة مخبأ داخلها أكثر من 300 طربة حشيش، تقدر قيمتها بأكثر من مليوني جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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