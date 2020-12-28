شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ إلهام فضالى صاحبة أهم إنجاز فيزيائى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، العالمة المصرية إلهام فضالى، الفائزة بأفضل بحث فى مجال الفيزياء لعام 2020، متمنية لها النجاح المستمر، وقالت السفارة :"تهانينا للعالمة المصرية إلهام فضالي التي فازت بجائزة Physics World 2020 لهذا العام".

وقالت السفارة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تهانينا للعالمة المصرية إلهام فضالي التي فازت بجائزة Physics World 2020 لهذا العام، التحقت فضالى ببرنامج "LEAD"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدراسة بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. نتمنى لإلهام النجاح المستمر".



السفارة الأمريكية بالقاهرة

وفى سياق آخر قالت الدكتورة إلهام فضالي، الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، إنها حصلت على بكالوريس هندسة الالكترونيات من الجامعة الأمريكية عام 2013، بعدها بدأت درجة الماجستير المزدوجة في علوم النانو تكنولوجي تخصص الالكترونيات الدقيقة، وأنهت الماجستير في عام 2015، وعملت كباحث في إحدى الجامعات الهولندية لمدة عام ونصف، وبعدها بدأت رحلة الدكتوراه في عام 2017 وتعمل حاليًا على الانتهاء من رسالة الدكتوراه والتي ستقدمها خلال الأسابيع المقبلة.

وتابعت الدكتورة إلهام فضالى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني أن التفوق الدراسي والسعي والاجتهاد هو الذى أدى إلى تفوقها العلمي.

وأوضحت العالمة المصرية أن البحث قائم على دراسة كيفية الحصول على اشعاع ضوئي من مادة السيليكون المكونة للشرائح الإلكترونية لاستخدامها في إسراع عملية نقل البيانات بحيث تصل إلى سرعة الضوء، مشيرة إلى أن مادة السيلكون خصائصها الضوئية ضعيفة جدًا.

وأشارت إلى محاولات البحث في تحقيق هذا الانبعاث الضوئي بكفاءة، خاصة وأن مادة السيلكون ذات خصائص ضعيفة، مضيفة أن البحث تمكن من إثبات هذا الجزء في مراحله الأولية، ولا يزال هناك خطوات أخرى، مشيرة إلى أنه كانت هناك محاولات لعدد كبير من العلماء لجعل مادة السليكون تعمل على انبعاث ضوء أكبر فقمنا بإعادة ترتيب الذرات من البناء المكعب للبناء السداسي للسليكون فسيتم الحصول على إشعاع ضوئى ذات كفاءة عالية.